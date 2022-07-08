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Чехлы раскрывают дизайн и размер камеры iPhone 14 и iPhone 14 Pro
Ожидается, что модели iPhone 14 Pro будут оснащены дисплеем с двойным вырезом для Face ID и фронтальной камеры. Стандартные модели iPhone 14 будут иметь меньшую выемку, как и текущие модели.
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Позже в этом году Apple выпустит долгожданную серию iPhone 14 вместе с новыми Apple Watch Series 8. Мы ожидаем, что компания анонсирует четыре модели с большим 6,7-дюймовым iPhone 14 Max вместо "мини".

Ожидается, что модели iPhone 14 Pro будут оснащены дисплеем с двойным вырезом для Face ID и фронтальной камеры. Стандартные модели iPhone 14 будут иметь меньшую выемку, как и текущие модели. Последние изображения чехлов для iPhone 14 были опубликованы на Weibo. Предполагаемые снимки относятся к 6,1-дюймовым iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также к 6,7-дюймовым iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Мы не уверены, как Apple на данный момент будет называть новый 6,7-дюймовый iPhone 14. Следовательно, одна из моделей помечена как iPhone 14 Plus.

На последних изображениях корпуса для серии iPhone 14 показаны различные элементы дизайна, о которых сообщалось в прошлом, включая визуализацию CAD и размеры устройства. Подробное сравнение чехлов для iPhone 14 также показывает различные отличия от одного варианта к другому. Вы также можете увидеть сравнение с моделями iPhone 13 Pro.

Pro Max будет больше, чем у iPhone 13 Pro Max. Такое же изменение ожидается и для модели iPhone 14 Pro. Ходят слухи, что в более крупном массиве камер находится новый 48-мегапиксельный объектив камеры с сенсором на 57 процентов больше. Это позволит устройству поддерживать запись видео 8K. Как вы можете видеть на изображении, опубликованном ниже ShrimpAppePro, толщина камеры на iPhone 14 Pro будет значительной по сравнению с iPhone 13 Pro.

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Что касается чехлов, также видно, что модели iPhone 14 Pro будут иметь немного более высокий, толстый и округлый дизайн по сравнению с текущими моделями. Мы также ожидаем таблеткообразный и круглый вырез на дисплее. Обратите внимание, что последнее слово остается за компанией, поэтому  отнеситесь к новости с долей скептицизма.

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#iphone 14 #iphone 14 pro
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