Президент и технический архитектор AMD рассказывает об энергоэффективных вычислениях, графических процессорах, чипсетах и о том, как они противостоят конкурентам

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Сэм Наффцигер проработал в AMD 16 лет и в настоящее время занимает должности старшего вице-президента, корпоративного научного сотрудника и архитектора технологий продуктов в красном лагере. Одной из ключевых областей, на которых работает Сэм, является отдел энергоэффективности и энергетических технологий. Несколько лет назад AMD поставила перед собой амбициозную цель: к 2020 году повысить производительность в 25 раз, и компания фактически достигла ее. В настоящее время суперкомпьютеры на базе процессоров AMD входят не только в Top 500, но и в список Green 500. Теперь компания идет дальше и планирует достичь 30-кратного роста эффективности к 2025 году или всего через 3 года.

Во время интервью Сэм рассказал о некоторых ключевых способах достижения этих целей и о том, как конкуренты сравнимы с ними. Уже не секрет, что графические процессоры следующего поколения станут более энергоемкими. AMD недавно подтвердила это сама, и у нас есть несколько утечек NVIDIA, подтверждающих то же самое.

Энергопотребление GPU

На слайде, представленном AMD, компания ожидает, что показатели TDP графических процессоров превысят 600 Вт еще до 2025 года. Компания заявляет, что "энергопотребление стремительно растет, поскольку спрос опережает рост". Чтобы решить эту проблему, у AMD есть несколько ключевых технологий, которые позволят им выпускать графический процессор, обладающий привлекательной производительностью и энергопотреблением по сравнению с конкурентами.

Это уже можно увидеть в RDNA 2, который работает на тактовой частоте более 2,5 ГГц, сохраняя при этом более низкое энергопотребление, чем его прямой конкурент от NVIDIA. Сэм подчеркивает, что высокие уровни мощности зависят непосредственно от напряжения. Он утверждает, что графические процессоры NVIDIA могут достигать тех же тактовых частот и даже превзойти таковые в пользовательских вариантах, но для этого они должны довести напряжение до предела (1,2–1,3 В). Это намного выше, чем напряжение, с которым AMD поставляет свои графические процессоры для достижения той же или даже более высокой тактовой частоты.

Таким образом, для достижения более высокой производительности без ущерба для эффективности особое внимание уделяется таким функциям, как кэш-память и чиплетная компоновка. AMD говорит, что они знают, что их конкуренты в NVIDIA собираются использовать кэш последнего уровня большего размера. Ожидается, что графические процессоры NVIDIA следующего поколения Ada Lovelace будут иметь до 96 МБ кэш-памяти L2, что является значительным увеличением по сравнению с 6 МБ кэш-памяти, которые есть у их нынешних флагманов. Но AMD говорит, что пока они следуют их примеру, ни у кого нет таких 128 МБ, как у них. Кроме того, по слухам, этот 128 МБ кэш-памяти будет удвоен или даже утроен в следующем поколении графических процессоров RDNA 3.

Что касается чиплетов, Сэм приветствует подход Intel к чиплетам в графическом процессоре Ponte Vecchio, который он называет "демонстрацией экстремальных чиплетов", а также заявляет, что красная команда, которая первой внедрила инновации чиплетов определенно будет иметь преимущество в сегменте.

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