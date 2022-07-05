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Игроки No Man’s Sky создают свою криптовалюту
Монета предназначена для игроков, которые эффективно преодолели потребность в основных игровых валютах, но "все еще желают получить доступ к особенным вещам, которые могут быть достигнуты только благодаря активности игрока".
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Итак, криптовалюта рулит? В какой-то момент казалось, что это будущее метавселенной, а потом все решили обмануть друг друга. Но это не значит, что каждый криптовалютный проект предназначен для того, чтобы вас обмануть. Ярким примером этого является валюта, созданная игроками No Man's Sky. Валюта, которая даст новую цель внутриигровой валюте.

Эта новая валюта называется HubCoin, созданная участниками сообщества No Man’s Sky Galactic Hub. Монета предназначена для игроков, которые  эффективно преодолели потребность в основных игровых валютах, но "все еще желают получить доступ к особенным вещам, которые могут быть достигнуты только благодаря активности игрока".

В No Man's Sky нет ресурса, который можно было бы передавать и который нельзя было бы скопировать или иным образом получить с помощью эксплойтов; вот почему все предыдущие попытки создать экономику метаигр провалились.

Однако игроки по-прежнему желают получить доступ к особенным вещам: они хотят заказывать треки ByteBeat с определенными параметрами, они хотят платить за художественное полотно на своей базе, они хотят, чтобы игрок на ПК мог сохранить и отредактировать собственного питомца, они хотят, чтобы опытный архитектор помог спроектировать их базу или сделать внутреннюю отделку, или, может быть, они просто хотят простого удобства, не собирая собственные ресурсы.

HubCoin существует в так называемой "тестовой сети" для Ethereum. Другими словами, это тестовая среда, в которой все практически бесполезно. Правильно, эта новая криптовалюта может стать вашей за 0 долларов. В любом случае, стоимости этой криптовалюты No Man's Sky не существует, что в значительной степени предотвращает превращение игры в прибыльный бизнес.

HubCoin в основном зарабатывается с помощью таких действий, как публикация в Discord и сабреддите Galactic Hub, использование вики Galactic Hub, публикация в Twitter и участие в определенных внутриигровых событиях. Это, в свою очередь, можно использовать для покупки внутриигровых товаров и услуг, ставок на события Звездной лиги Galactic Hub или просто для покупок на торговой площадке Hub.

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На данный момент только 149 человек владеют HubCoin. Однако, в отличие от других криптовалют, будущее HubCoin выглядит оптимистично. Это стабильная монета, поддерживаемая ведущими участниками Galactic Hub, которые согласились использовать ее и придать ей смысл. И ей, пока не пытается никого обмануть. Игроки No Man's Sky определенно обладают хорошим чувством юмора, это можно сказать наверняка.

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#криптовалюта #no man’s sky
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