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К 2024 году доля процессоров AMD EPYC на рынке составит 18%
Поскольку количество серверов Intel Xeon сокращается, процессоры AMD EPYC ожидают 3-кратный рост поставок
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Согласно недавнему отчету DigiTimes, издание сообщает, что отрасль ожидает значительного роста доли рынка поставок серверов AMD EPYC к 2024 году. Ожидается, что серверы на базе процессоров AMD Server составят 16,3% доли к 2023 году и 18% к 2024 году. Это на 80% больше, чем 10,1% доли рынка в 2020-х годах. AMD добилась огромного роста на рынке облачных центров обработки данных и серверов HPC. Несколько суперкомпьютеров из списка Top500 в мире в настоящее время оснащены серверными чипами AMD, и даже первая в мире экзафлопная система Frontier полностью оснащена аппаратной комбинацией ЦП и графического процессора AMD.

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Причиной огромного роста в этих сегментах стала потребность в большем количестве ядер, и AMD в настоящее время является одним из ведущих производителей чипов, которые упаковывают много ядер в свои чипы, а их линейка следующего поколения, как ожидается, будет предлагать до 128 ядер к 2023 году. Отраслевые источники DigiTimes в цепочке поставок также ожидают, что Microsoft и Google будут использовать серверные процессоры AMD для своих решений для центров обработки данных. В отчете также подчеркивается недавнее приобретение Xilinx, которое поможет AMD добиться дальнейшего признания на рынке периферийных серверов.

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#amd epyc
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