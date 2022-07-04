Система охлаждения представляет водоблок со встроенной помпой и 360-мм радиатор AIO, который закрывает графический процессор вместе с памятью и область VRM

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал

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Японский производитель ELSA представил видеокарту GeForce RTX 3090 LC, оснащенную специально разработанным комплектом жидкостного охлаждения AIO. Дебют видеокарты кажется странным, потому что видеокарта была выпущена более года назад.

Что отличает графический процессор ELSA GeForce RTX 3090 LC других премиальных предложений от других производителей, так это то, что в карте используется специальный водоблок со встроенной помпой, который оснащен 360-мм радиатором AIO и закрывает графический процессор вместе с памятью и область VRM. ELSA разработала водоблок, помпу и внешний радиатор 360 мм совместно с компанией AlphaCool.

Кулер графического процессора, который также является главной особенностью этого продукта, использует высокопроизводительный блок водяного охлаждения Eiswolf 2 AIO производства Alphacool из Германии, который имеет хорошую репутацию за производительность охлаждения.

Если производительности водяного блока не хватает скорость кулеров повышается. При этом видеокарта помещается в корпус ПК класса 360 мм и позволяет легко контролировать температуру охлаждающей воды. Из-за высокой производительности видеокарты по технологии RTX все чаще производители выпускают трехслотовые графические карты этого класса, однако ELSA смогла уместить ее в два слота.

Пользователи могут приобрести ELSO GeForce RTX 3090 LC на веб-сайте компании за 2 275 долларов США. Хотя цена видеокарты кажется относительно высокой, особенно в связи с недавними событиями, читатели должны помнить, что премиальный блок охлаждения AIO входит в комплект поставки высококлассной карты,.





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