Windows 11 преодолевает 20-процентный рубеж в последнем обзоре оборудования Steam.





реклама

Опубликованы новые данные Steam Hardware Survey, охватывающие июнь 2022 года. В этом месяце, вероятно, наиболее заметным изменением является то, что Windows 11 совершила свой первый набег на долю рынка выше 20% - на 1,64% до 21,23. % в июне. Windows 10 по-прежнему выглядит неприступной - 71,26%. Однако падение на 2,63% является весьма существенным.

Windows 11 была запущена в октябре прошлого года, поэтому она была доступна для обычных пользователей только девять месяцев. Как и в случае с любой новой ОС Windows, с новым выпуском возникли некоторые нежелательные проблемы. Наконец, дела в Windows 11 улучшаются: последние обновления и исправления сглаживают острые углы и добавляют изящества. Более того, не за горами первое крупное обновление Windows 11 со множеством оптимизаций и функций. Windows 11 22H2 должна выйти этой осенью (но вы можете получить ее сейчас, если не возражаете против использования инсайдерской версии).

Перед выпуском Windows 11 Microsoft говорила о значительном прогрессе в играх. Мы протестировали утверждения в декабре прошлого года на мощной и относительно современной системе и обнаружили, что с точки зрения игровой производительности не было никакой разницы по сравнению с Windows 10. Однако в то время тестовая машина нашей лаборатории не использовала чипы Intel Alder Lake 12-го поколения с их сочетанием производительности и эффективности. ядер (в зависимости от SKU).

Ежемесячный опрос Steam Hardware Survey, посвященный аппаратному обеспечению, в этом месяце не вызывает особого интереса. Глядя в первую очередь на графические карты, старая GeForce GTX 1060 стабильно удерживает свое первое место, а единственным вероятным соперником в ближайшие месяцы, наверное, является GeForce GTX 1650. Более оптимистично то, что в тройку лидеров по графическим картам в этом месяце вошли три графических процессора Ampere.

Что касается процессоров, AMD в течение нескольких месяцев уступала лидерство Intel в сегменте, но в прошлом месяце Intel немного вернула часть своей доли назад. В гонке двух соперников Intel сохраняет более двух третей доли рынка, и от AMD потребуется что-то экстраординарное, чтобы вырваться и перейти от любимого выбора примерно трети пользователей Steam к примерно половине.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b> RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри



