EVGA наконец-то выпустила свой топовый вариант GeForce RTX 3090 Ti, ориентированный на разгон

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После нескольких месяцев слухов EVGA наконец-то выпустила свой топовый вариант GeForce RTX 3090 Ti, ориентированный на разгон, под брендом Kingpin Hybrid Gaming. Эта карта предназначена для экстремальных оверклокеров графических процессоров и конкурирует с лучшими видеокартами на рынке. Kingpin GeForce RTX 3090 Ti продается по умопомрачительной цене 2499,99 долларов США но, чтобы сделать покупку привлекательнее, EVGA приложила к 3090 Ti бесплатный блок питания SuperNova P2 мощностью 1600 Вт, что довольно выгодно, учитывая, что он стоит 399,99 долларов США.

Кроме того, EVGA также рекламирует акцию по GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Ultra Gaming в течение ограниченного времени с еще большим количеством подарков, чтобы отпраздновать 23-ю годовщину EVGA. Блок питания 1600 Ватт, футболка к 23-летию и три месяца Xbox Game Pass для ПК. Это даже интересней, учитывая, что это предложение за 1899 долларов.

RTX 3090 Ti Kingpin — самая продвинутая модель в линейке EVGA. Карта оснащена 360-мм жидкостным кулером AIO для графического процессора, а также дополнительным радиатором и вентилятором для охлаждения компонентов печатной платы на карте, таких как система подачи питания. Эстетически карта выполнена в матово-черном цвете с серебристым акцентом, а все три вентилятора на моноблоке оснащены RGB-подсветкой. Для избранных клиентов, которые не будут устанавливать на эту карту LN2 pot или нестандартный водяной блок, вы везде увидите логотипы EVGA K|NGP|N, чтобы выделить ее среди остальных гибридов EVGA. На боковой стороне карты также установлен OLED-дисплей для демонстрации уникальных анимаций или изображений.

Самым важным преимуществом Kingpin является его оригинальная система энергоснабжения и очень качественные компоненты. Кроме того, Kingpin - одна из немногих моделей GeForce RTX 3090 Ti, оснащенных двумя 16-контактными разъемами питания, что дает карте колоссальную мощность 1200 Вт для разгона.

Крайне сомнительно, что ядро GeForce RTX 3090 Ti когда-либо сможет использовать мощность 1200 Вт или что-то близкое к этому. Тем не менее, двойные 16-контактные разъемы гарантируют, что мощность карты никогда не будет снижена ни при каких сценариях, включая разгон с жидким азотом.

Неудивительно, что GeForce RTX 3090 Ti Kingpin также поставляется с самым высоким заводским разгоном среди всех EVGA GeForce RTX 3090 Ti, с тактовой частотой 1950 МГц по умолчанию. Тем не менее, с его чудовищным решением для охлаждения вы сможете разогнать карту намного выше этого предела для обычного игрового использования.

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