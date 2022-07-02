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Процессоры Intel 13-го поколения поступят в продажу в последнем квартале года, а платы серии 700 будут представлены уже в августе. Эту информацию слил Том из MLID, который утверждает, что Team Blue собирается начать демонстрировать свои высокопроизводительные платы Z790 в конце июля или в августе. Проверка платы начнется в августе, после чего начнется массовое производство.
Чипсеты серии 700 будут состоять из трех SKU, а именно Z790 более высокого уровня, H770 среднего уровня и B760. Казалось бы, платы H710 начального уровня были упразднены, поскольку Raptor Lake с большим количеством ядер нацелен на аудиторию энтузиастов. Платы серии 600 также будут совместимы с линейкой 13-го поколения, хотя и с ограниченными возможностями ввода-вывода.
Материнские платы Z790 будут поддерживать твердотельные накопители PCIe Gen 5 M.2, но, как и предложения AMD X670, некоторые более дешевые SKU откажутся от него. Поскольку проверка должна начаться в августе, а затем в сентябре начнется массовое производство, мы, вероятно, ожидаем конец октября или начало ноября. Мы должны увидеть запуск процессоров Raptor Lake примерно в то же время.