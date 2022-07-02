Президент Джо Байден наградил бывшего генерального директора Apple высшей гражданской наградой США.

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Президент США Джо Байден вручит посмертную Президентскую медаль свободы Стиву Джобсу, соучредителю и бывшему генеральному директору Apple, на церемонии 7 июля, сообщил сегодня Белый дом. Джобс станет одним из 17 получателей.

Почетная президентская медаль — это высшая гражданская награда Соединенных Штатов, которую Белый дом описывает как "вручаемую лицам, внесшим выдающийся вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие важные общественные дела, общественные или гражданские усилия".

Джобс получит награду за свою роль соучредителя, генерального директора и председателя Apple Inc., а также время, проведенное в Pixar и Walt Disney Company. В заявлении Белого дома говорится, что "видение, воображение и творческий подход Джобса привели к изобретениям, которые изменили и продолжают изменять способ общения в мире, а также трансформируют компьютерную, музыкальную, киноиндустрию и беспроводную индустрию".

Джобс основал Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком, создав чрезвычайно популярные компьютеры из линейки Mac; создание невероятно популярного музыкального плеера iPod; и смартфона iPhone. Он скончался в 2011 году.

Награда будет вручена вместе с 16 другими лауреатами, включая актера и режиссера Дензела Вашингтона; олимпийской гимнастки Симоны Байлз; бывшая конгрессмен Габриэль Гиффордс и Сандра Линдси, медсестра интенсивной терапии из Нью-Йорка и первая американка, получившая вакцину от COVID-19 вне клинических испытаний.

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Джобс — последний в ряду технологических новаторов, удостоенных этой чести. В 2016 году президент США Барак Обама наградил Билла Гейтса Медалью свободы вместе со своей бывшей женой Мелиндой Френч Гейтс, хотя эта награда была направлена в первую очередь на их благотворительной деятельности. В том же году Грейс Хоппер получила посмертную награду за свою работу над тем, чтобы сделать языки кодирования «более практичными и доступными», а также за ее работу по программированию компьютера Harvard Mark I во время Второй мировой войны.