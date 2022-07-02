Различие между Ryzen 7 5700G и Ryzen 7 5700 заключается в том, что у последнего отсутствует встроенная графика

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На первый взгляд Ryzen 7 5700 выглядит как итерация Ryzen 7 5700X или Ryzen 7 5700G. В отчете Geekbench 5 необъявленный чип был обнаружен как часть семейства AMD Cezanne, поэтому теоретически он является членом семейства APU AMD Ryzen 5000G. Чип имеет восемь ядер Zen 3 с одновременной многопоточностью (SMT) и 16 МБ кэш-памяти L3. Но тактовые частоты разные.

В то время как Ryzen 7 5700G имеет базовую тактовую частоту 3,8 ГГц, Ryzen 7 5700, похоже, имеет базовую тактовую частоту на 100 МГц медленнее. В тесте Geekbench 5 средняя частота Ryzen 7 5700 составила 4617 МГц, что соответствует официальной частоте Ryzen 7 5700G с частотой Boost 4,6 ГГц. Однако самое большое различие между Ryzen 7 5700G и Ryzen 7 5700 заключается в том, что у последнего отсутствует встроенная графика.

Если вы знакомы с терминологией AMD, компания использует суффикс «G» для обозначения продуктов со встроенной графикой. Поэтому в распоряжении Ryzen 7 5700 нет графического движка Radeon Vega. Это объясняет, почему 8-ядерный чип обошел графическую карту Nvidia GeForce RTX 3060 (Ampere) в тесте Geekbench 5.

Ryzen 7 5700 набрал 1546 баллов в одноядерном тесте и 8502 балла в многоядерном тесте. Основываясь на наших тестах, Ryzen 7 5700G набрал 1547 баллов и 9032 балла в тех же тестах. Одноядерная производительность двух процессоров была одинаковой. Однако Ryzen 7 5700G показал на 6% более высокую многоядерную производительность.

Судя по всему, Ryzen 7 5700 — это вариант Ryzen 7 5700G без iGPU с немного более низкой базовой тактовой частотой. Производительность почти идентична Ryzen 7 5700G, который имеет небольшое преимущество в многопоточных рабочих нагрузках. Вполне вероятно, что Ryzen 7 5700 является ответвлением Ryzen 7 5700G, использующим дефектный кремний, который не подходит для последнего. Это умный способ максимально использовать каждый бит 7-нм кремния, который TSMC производит для AMD.

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Неясно, является ли Ryzen 7 5700 OEM-процессором или AMD выпустит его на розничный рынок. Ryzen 7 5700G дебютировал по цене 359 долларов, но в настоящее время продается по цене 289 долларов . Было бы интересно посмотреть, как AMD оценивает Ryzen 7 5700, поскольку технически он больше не является APU, теряя ту часть своей сущности, которая делает его привлекательным. Ситуацию еще больше усложняет то, что Ryzen 7 5700X продается по цене 287 долларов, так что это хороший вариант для потребителей, которым нужен восьмиядерный 16-поточный процессор Zen 3 65 Вт и не нужна встроенная графика.