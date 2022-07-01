Новый GeForce GTX 1630 от Nvidia — это невероятно медленный игровой графический процессор, а новые тесты демонстрируют паритет производительности с GTX 1050 Ti начального уровня шестилетней давности

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Согласно сообщению Inno3D на Weibo, новый GeForce GTX 1630 от Nvidia — это невероятно медленный игровой графический процессор, а новые тесты демонстрируют паритет производительности с GTX 1050 Ti начального уровня шестилетней давности. Если тесты Inno3D применимы к большинству игр, это делает GTX 1630 одним из самых медленных графических процессоров на рынке с самого начала и, возможно, немногим лучше, чем обновленный GTX 1050 Ti с более новыми видеокодировщиками и декодерами благодаря новой архитектуре Turing.

GTX 1050 Ti вышла в 2016 году как игровой графический процессор Nvidia начального уровня на базе архитектуры Pascal. 1050 Ti имеет 768 ядер CUDA, работающих на 128-битной шине памяти с 4 ГБ памяти GDDR5. Пиковое энергопотребление составило 75 Вт при тактовой частоте, начинающейся с 1290 МГц для базовой частоты, и повышающей частоты, достигающей 1392 МГц для эталонной модели.

Но даже в 2016 году мы не были полностью удовлетворены его работой. В нашем первоначальном обзоре, по сравнению с оригинальной GTX 1050, 1050 Ti показала слабую производительность по цене 130 долларов, из которой она исходила.

GTX 1630 — это новейший графический процессор GeForce начального уровня от Nvidia, что означает, что Nvidia впервые использовала значок серии xx30 для графического процессора GTX. Как и ожидалось, этот графический процессор имеет меньшую пропускную способность памяти и меньше ядер, чем GTX 1650, всего 512 ядер CUDA, работающих на крошечной 64-битной шине с 4 ГБ памяти GDDR6 (12 Гбит/с). К счастью, тактовые частоты были увеличены по сравнению с 1650, чтобы компенсировать сниженные характеристики, с тактовой частотой 1785 МГц против 1590 МГц на 1650.

Inno3D показал сравнительную таблицу GTX 1630, GTX 1050 Ti и GTX 1050 в 12 играх. Некоторые из этих названий включают популярные игры, такие как Cyberpunk 2077, Control, Call of Duty Cold War, Assasins Creed Valhalla, Forza Horizon 4 и New World.

В среднем GTX 1050 Ti и GTX 1630 показали примерно одинаковую производительность, при этом GTX 1050 заметно уступала в большинстве игр. Но есть несколько исключений, когда GTX 1050 TI и даже 1050 превосходили GTX 1630 в трех из двенадцати игр. Конечно, выбор игры абсолютно влияет на результаты.

Это исключительно низкая производительность для совершенно новой видеокарты, даже новые, но ничем не примечательные Radeon RX 6400 и RX 6500 XT от AMD могут превзойти GTX 1050 Ti.

Это делает GTX 1630 от Nvidia действительно самым медленным современным графическим процессором, который мы видели за очень долгое время, и графическим процессором, который почти никто не будет покупать для игр с его, по слухам, ценой в 165 долларов. Год назад во время глобальной нехватки графических процессоров можно было сделать выбор в пользу GTX 1630. Но с учетом того, что цены на графические процессоры сейчас находятся на рекомендованной производителем розничной цене, а рынок подержанных графических процессоров становится золотой жилой для компьютерных геймеров, GTX 1630 уже устарела еще до того, как попала на полки магазинов.

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Единственное спасение для GTX 1630 заключается в его мультимедийном применении с поддержкой кодеков VP8 и H.265. Он также оснащен гораздо более новым кодировщиком NVENC для записи игрового процесса или просто захвата экрана с вашего монитора, чего нельзя сказать о RX 6400, в котором полностью отсутствует кодирование H264.