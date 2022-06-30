Независимо от того, насколько быстр GPU в вашей мобильной системе-на-чипе, дискретный графический процессор все равно будет быстрее.

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Независимо от того, насколько быстр GPU в вашей мобильной системе-на-чипе, дискретный графический процессор все равно будет быстрее. Вероятно, так думали разработчики из AyaNeo, когда представляли себе портативную игровую консоль AyaNeo Next II, которая будет оснащена автономным графическим процессором от AMD или Intel.

Раньше более или менее сложные портативные устройства имели дискретный графический процессор. Но эволюция технологических процессов позволила встраивать графические процессоры в процессоры приложений, поэтому сегодня большинство ноутбуков, портативных игровых консолей, смартфонов и планшетов имеют встроенную графику. В своей консоли AyaNeo Next II компания решила изменить это и интегрировать дискретный графический чип — серию AMD Radeon RX 6000M или Intel серии Arc A (также известную как DG2), как компания сообщила в своем объявлении на You Tube.

Aya Neo мало что рассказала о спецификациях своей игровой консоли Next II, за исключением того, что версия Intel будет использовать процессор Core Alder Lake 12-го поколения и графический процессор Arc. Напротив, вариант AMD будет поставляться с 6-нм процессором Ryzen 6000 (Rembrandt) и графическим процессором Radeon RX 6000M. К сожалению, компания не раскрыла, какие графические процессоры планирует интегрировать. Тем не менее, мы ожидаем чего-то очень энергоэффективного, поэтому подумайте о чем-то вроде Radeon RX 6400M или Radeon RX 6500M или о специальном решении на базе графического чипа Navi 21.

В дополнение к дискретному графическому процессору AyaNeo Next II также будет иметь обновленные элементы управления и определенные уровни возможности обновления. Однако в компании не уточнили, что именно можно будет обновить.

Нагрев — одна из серьезных проблем при интеграции дискретного графического процессора в небольшой форм-фактор, такой как портативная игровая консоль. Так как AyaNeo лишь мельком продемонстрировала свою консоль Next II (и мы даже не уверены, что это был прототип, а не рендер), мы понятия не имеем, как компания собирается охлаждать и CPU, и GPU. Возможно, разработчик использует пару скоростных вентиляторов, хотя мы не уверены.

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Излишне говорить, что Aya Neo будет позиционировать свою консоль Next II как свой флагманский продукт Top Premium Edition, и компания будет устанавливать соответствующую цену. К сожалению, остается только гадать, сколько компания возьмет за свою новую портативную консоль.