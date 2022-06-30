Привлекательность относительно нового решения для электропитания заключается в том, что оно "минимизирует затраты на производство блоков питания и путаницу с кабелями для пользователей"

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Похоже, что MSI выпустит свою первую материнскую плату на чипсете H610 с поддержкой стандарта разъема питания ATX12VO. MSI Pro H610M 12VO была кратко показана в трансляции MSI Insider в середине января, когда основные процессоры Alder Lake были свежими, но только сейчас он готовится к розничной продаже, а на странице продукта представлен обзор функций, галерея и полные спецификации. В январе мы думали, что это может стать продуктом только для системных интеграторов, но его появление на потребительском сайте изменило это представление.





Материнские платы H610 обычно не вызывают особого интереса у энтузиастов ПК из-за их минимальных характеристик, но эта заслуживает похвалы за то, что поддерживает стандарт питания Intel ATX12VO с одной шиной.





MSI подчеркивает преимущества ATX12VO в обзоре среди новых материнских плат. В нем говорится, что привлекательность относительно нового решения для электропитания заключается в том, что оно "минимизирует затраты на производство блоков питания и путаницу с кабелями для пользователей". Такого рода оптимизация продукта обычно нравится производителям систем, покупающим сотни или тысячи одинаковых компонентов. Однако, потенциально удешевляя ваш блок питания, стандарт ATX12VO, вероятно, будет немного дороже, чем другие платы H610, из-за необходимости дополнительных встроенных преобразователей постоянного тока в постоянный.

Балансирование затрат на компоненты может сделать ATX12VO бессмысленным, но его внедрение имеет некоторые другие преимущества. Начнем с того, что разъем ATX12VO более компактен, чем разъем питания ATX, поскольку он использует более эффективное использование места на плате. ATX12VO также должен быть более энергоэффективным за счет преобразования 2 В в 5 В и 3,3 В на материнской плате и, как утверждается, особенно хорошо снижает энергопотребление в режиме ожидания. Наконец, новые блоки питания не должны быть только дешевле; они также должны быть проще.

Что касается остальных характеристик MSI Pro H610M 12VO, то они минимальны. Пользователи могут получить доступ к двум слотам DIMM для до 64 ГБ памяти DDR5-4800. Для расширения имеется один слот PCI-E x16 и один слот PCI-E x1. Вы можете подключить до четырех дисков SATA III, но для хранения доступен только один слот PCIe 3.0 x4 M.2.

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На момент написания у нас все еще не было конкретной даты доступности или ценовых показателей для MSI Pro H610M 12VO. Конечно, выбор вашего блока питания тоже будет невелик, но если у вас модульный блок питания, можно купить переходник.