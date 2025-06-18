Компания Galax представила индивидуальные дизайны видеокарт Geforce RTX 5080 и 5070 Ti серии HOF и представляет новую функцию безопасности.

Китайский производитель видеокарт Galax недавно расширил свою известную топовую серию моделей HOF (Hall of Fame) выпустив версии RTX 5080 и 5070 Ti в черном и белом цвете. Обе специальные модели предназначенные для оверклокеров и энтузиастов, основаны на графическом процессоре Nvidia GB203 с определенным для данной модели числом ядер CUDA и оснащены трехслотовым кулером с тремя вентиляторами (два 102-мм и один 92-мм).

Официально Geforce RTX 5080 HOF поддерживает заводскую тактовую частоту 2760 МГц и 2775 МГц с программным обеспечением производителя Xtreme Tuner Plus. В настоящее время 5070 Ti настроен на 2610 МГц и 2625 МГц соответственно. Карты также имеют двойной BIOS, который настраивается с помощью кнопки OC на крышке слота.

Производитель также предлагает новую функцию - "HOF Debug Safety Indicator" на встроенной светодиодной окантовке: желтые и красные индикаторы информируют пользователя о неправильной установке кабеля питания или проблемах с подачей питания через слот PCI-E материнской платы. Аналогичные меры безопасности известны также по светодиоду безопасности на Zotac или программному решению от Asus.

По данным Videocardz компания Galax недавно обновила свой глобальный сайт, добавив в него модели видеокарт, которые ранее были доступны только в Китае. Это означает, что вскоре они скорее всего появятся и в других местах.