Это Steam-версии God of War Ragnarök, The Last of Us Part II Remastered, Spider-Man 2 и Helldivers 2

Несколько месяцев назад Sony вызвала возмущение среди ПК-геймеров, поскольку компания хотела заставить собственное сообщество привязывать свои игры, такие как Helldivers 2 или God of War Ragnarök, к учетной записи PSN на ПК. Эта мера привела к тому, что четыре крупных игры больше не доступны для продажи в Steam в странах, где PSN не поддерживается. Но теперь Sony отступает.

Как пишет известный инсайдер Wario64 на Bluesky, Sony без лишнего шума сняла региональные ограничения для Steam-версий God of War Ragnarök, The Last of Us Part II Remastered, Spider-Man 2 и Helldivers 2.

Соответствующие записи в базе данных, которые можно найти на SteamDB, показывают, что запрет на продажу действует только на территории Российской Федерации. Другие страны в которых вышеупомянутые игры ранее были недоступны, теперь не подпадают под запрет на продажу.

Игроки из этих регионов купившие одну из четырех игр, в будущем смогут играть в них в обычном режиме, без подключения к PSN.