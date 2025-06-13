Radeon RX 9090 XT с 32 Гбайт памяти набирает популярность

Новая топовая модель с RDNA 4 возможно будет называться Radeon RX 9090 XT и будет доступна с объемом графической памяти GDDR7 32 ГБ по цене 1000 долларов. Она составит конкуренцию Geforce RTX 4090, о чем свидетельствует последний видеоролик YouTube-канала Moore's Law Is Dead. Ютубер известный своими не всегда точными прогнозами в прошлом, уже смог предоставить некоторую предварительную информацию об этом.

По данным Moore's Law Is Dead, эта информация получена из инженерного образца, который в видеороликах иногда упоминается как AMD Radeon RX 9090 XT, а иногда как Radeon RX 9080 XT. Согласно тестам производителя AMD, эта видеокарта на 15–45 процентов быстрее, чем AMD Radeon RX 9070 XT. Далее говорится:

используется новая версия Navi 48 XTX ("GFX1201");

Графический чип должен работать с тактовой частотой от 3,4 до 3,7 ГГц;

Эта видеокарта должна иметь 32 ГБ памяти GDDR7;

TBP должен быть около 450 Вт, как у RTX 4090;

Пропускная способность хранилища должна составлять 1 ТБ в секунду;

Согласно сообщению "Moore's Law Is Dead", AMD будет ориентироваться не только на Geforce RTX 5080, но даже на Geforce RTX 4090 или еще не анонсированную Geforce RTX 5080 Super с 24 ГБ.

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В текущем видео далее говорится, что новая топовая модель будет "немного похожа на Radeon VII", что бы это ни значило. Блогер канала сообщает, что слышал о "высоких тактовых частотах" и "на 40 процентов более высокой пропускной способности", но других новостей на данный момент нет. Совсем недавно пользователь YouTube предположил, что "RX 9090 XT" может даже превзойти "RTX 5090" в разрешении "1080p", поскольку там более важны высокие тактовые частоты.