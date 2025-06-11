Эта модель ROG украшена золотом (6,5 граммов золота 999 пробы) стоимостью более 500 евро.

В магазине Asus версия Astral RTX 5090 Dhahab Edition стоит 25 000 дирхамов ОАЭ, что эквивалентно примерно 6000 евро и таким образом вдвое превышает цену доступной в настоящее время Asus ROG Astral Geforce RTX 5090 OC (стоимостью 2900 евро).

На интернет-площадке некоторые продавцы из Китая предлагают версию RTX 5090 Dhahab по цене, превышающей первоначальную как минимум в два, а иногда и в три раза. С одной стороны предложения можно найти за 19 200 евро, а с другой - за 13 200 евро. Несколько продавцов используют одну и ту же фотографию товара; между ними может быть связь.