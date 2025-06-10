Как ни странно компания решила придерживаться предыдущего поколения серии Ryzen Threadripper Pro 7000

Если 768 ГБ памяти на странице продукта Gigabyte AI TOP 500 TRX50 не ошибка, этот "премиальный игровой и оснащенный искусственным интеллектом настольный компьютер" стандартно поставляется с огромным количеством памяти.

Пользователи могут сконфигурировать этот настольный компьютер с процессором Ryzen Threadripper Pro 7965WX. Это 24-ядерный/48-поточный ЦП с базовой тактовой частотой 4,2 ГГц, до 5,3 ГГц в режиме Boost, 24 МБ кэша L2, 128 МБ кэша L3 и 350 Вт TDP, охлаждаемый СЖО Aorus 360 all-in-one.

Система также оснащена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090, а также твердотельными накопителями Aorus Gen4 емкостью 2 ТБ и AI TOP 100 E SSD емкостью 320 ГБ. Для дополнительного хранения внутри этой системы есть восемь портов SATA 6 Гбит/с.

Также есть Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3 для беспроводной связи. Такжн, есть множество портов USB и два порта Ethernet 10 Гбит/с. Цена на сайте Gigabyte не упоминается.