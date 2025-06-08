Cleared Hot, вертолетный шутер от известного издателя Micropose, выйдет в этом году

Издатель Micropose вероятно знаком многим геймерам старшего возраста. Компания прославилась благодаря авиасимуляторам и некоторым играм, которые популярны и по сей день, например Worms и Civilization. В октябре прошлого года компания стала издателем ностальгического вертолетного шутера Cleared Hot.

В этой игре игрок может летать над местностью на вертолете и наносить всевозможные повреждения. Это можно сделать либо с помощью снарядов, либо с помощью крюка, например, чтобы швырять транспортные средства во врагов. Разработчики, которые теперь работают под названием Not Knowing Corporation, а не Cfinger Games, как раньше, выпустили демоверсию в Steam.

Теперь у любого, кто хочет опробовать этот ретро-шутер на вертолетах, есть такая возможность. Демоверсию можно бесплатно загрузить через Steam, а затем опробовать игру. Разработчики не раскрыли, какой контент будет включен в демоверсию Cleared Hot и как долго демоверсия будет доступна. Однако они просят предоставить обратную связь посредством анкеты. Предварительная версия также служит в качестве бета-фазы, позволяющей увидеть, какие моменты в игре еще требуют доработки. Эти отзывы также могут повлиять на дату релиза игры.