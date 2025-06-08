Доступ с правами root пока невозможен, но это вероятно лишь вопрос времени.

На протяжении всего своего существования Nintendo Switch сопровождалась постоянной борьбой между хакерами и производителем: хакеры пробовали все новые методы атак, а Nintendo отвечала техническими и юридическими мерами. Эта же игра скорее всего продолжится и на недавно представленной Switch 2, а благодаря недавно обнаруженному эксплойту битва переходит в первый раунд. Пользователь Bluesky Дэвид Бьюкенен (@retr0.id) сообщает, что ему удалось запустить собственный код в день запуска новой портативной консоли.

В качестве доказательства он демонстрирует Switch 2, который выводит текстуру, определенную им через кадровый буфер. В то же время Бьюкенен признает, что меры безопасности новой консоли Nintendo пока не полностью подорваны. Используемая атака ROP, при которой поток программы выполняемый процессором, намеренно перенаправляется и таким образом изменяется, не имеет доступа root. На данный момент эксплойт может выполнять код только на уровне пользователя, что например, должно сделать невозможным обход мер защиты от копирования.

Сколько времени потребуется, чтобы Nintendo Switch 2 была полностью взломана, и удастся ли это вообще на этот раз, пока неизвестно. Однако учитывая скорость с которой стал возможен хотя бы ограниченный доступ, можно предположить, что в новой консоли все еще есть некоторые уязвимости, которыми можно воспользоваться.