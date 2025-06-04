Впервые представлена ​​Logitech MX Master 4 — с обновленным дизайном и возможными технологическими усовершенствованиями.

По всей видимости MX Master 4 уже не за горами, и в сети уже появилась первая фотография мыши. Неудивительно, что модель очень похожа на успешную серию MX Master и особенно на своего предшественника. На первый взгляд основные кнопки были немного переработаны, светодиод и вертикальное колесо перемещено. Общая форма по-видимому осталась примерно той же.

О технических данных пока ничего не известно. Однако как и в случае с последней сменой поколений три года назад, производитель будет искать способы снижения производственных затрат. Значительным улучшением станет частота опроса, которая в настоящее время составляет 125 Гц. Это делает их не лучшим выбором для некоторых геймеров; особенно на быстрых мониторах с частотой обновления более 120 Гц. Датчик имеет разрешение 8000 точек на дюйм и работает также на стеклянных поверхностях. Но некоторые пользователи захотят большего. Кроме того серия MX Master относительно тяжелая. Хотя в последнем поколении вес был несколько снижен, он не оправдан по сравнению с ресурсом батареи. Здесь также следует отметить, что вес мыши - вопрос индивидуальный, и некоторые люди ценят небольшой вес, в то время как другие предпочитают особенно легкие мыши.

Альтернативой здесь является Keychron M6, которая имеет частоту опроса до 1000 Гц, оснащена датчиком с разрешением 26 000 точек на дюйм и на 50 граммов легче MX Master S3, при этом предлагая аналогичное время работы от батареи. Пока неясно обновит ли Logitech свои клавиатуры для MX Master 4. Дата впуска пока не определена.