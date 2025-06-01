Судя по всему это не единичный случай: говорят, что поставщик осуществил несколько подобных мошеннических операций.

В период высоких цен на оборудование и его ограниченной доступности мошенники неоднократно пытаются обмануть клиентов, предлагая поддельное или неисправное оборудование. Пользователь Reddit JamesFerg650 сообщает, что он купил новую видеокарту Geforce RTX 5090 от Zotac в Micro Center в Санта-Кларе. Вместо видеокарты которую он надеялся получить, в коробке он нашел только три наплечные сумки.

Подобные случаи мошенничества обычно затрагивают бывшие в употреблении видеокарты, а вот с новыми товарами они случаются гораздо реже.

Судя по всему у истории все же был счастливый конец: согласно последующему посту на Reddit, дилер проявил понимание и обменял упаковку на настоящую видеокарту. Сотрудники также выследили поставщика. По данным JamesFerg650 в том же магазине была обнаружена еще 31 коробка Zotac RTX 5090, в которых видеокарта отсутствовала. По всей видимости. это крупномасштабное мошенничество со стороны поставщика или сотрудников одной из производственных линий Zotac.

Из-за отсутствия официального подтверждения, к сожалению, пока невозможно с уверенностью сказать, произошла ли вся эта история на самом деле. Сообщается, что материнская компания Micro Center расследует дело, но пока не подтвердила эту информацию.