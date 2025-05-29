Но есть и критика со стороны фанатов.

Поскольку с момента выхода первого DLC для The Division 2 прошло пять лет, и с тех пор фанаты ждут нового контента. Можно подумать, что MMO-шутер от Ubisoft практически умер. Но недавно разработчики неожиданно анонсировали второе сюжетное дополнение, которое перенесет нас в нью-йоркский район Бруклин. Именно это и было выпущено сейчас и, судя по всему довольно хорошо воспринято сообществом Steam.

Если вы посмотрите на количество игроков на онлайн-платформе Valve, то заметите, что выпуск Battle for Brooklyn, как официально называется DLC, обеспечивает ощутимый прирост. Хотя эти цифры все еще значительно ниже предыдущего максимума в почти 15 000 игроков, которого The Division 2 достигла два года назад, фанаты похоже по-прежнему интересуются стрелком, которого считали мертвым. На момент выхода DLC в середине недели 27 мая 2025 года на серверах Steam одновременно находилось не менее 6278 игроков, и это число может значительно возрасти в предстоящие выходные.

Однако Battle for Brooklyn пока что была встречена фанатами лишь умеренно хорошо. Стандартное издание DLC, доступное за 14,99 евро, в настоящее время имеет среднюю оценку "сбалансированная" (50 процентов из 32 отзывов положительные). Немного лучше обстоят дела с изданием Deluxe Edition за 24,99 евро, в которое входят два дополнительных скина. Из 11 представленных оценок 81 процент положительные.

Главными пунктами критики являются короткий сюжет, включающий всего четыре миссии (по отзывам сообщества пройденные за два-три часа), а также типичные проблемы с дизайном врагов. Однако другие рады возвращению в культовый Бруклин и связанному с этим эффекту ностальгии.