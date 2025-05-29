В настоящее время он очень популярен.

Инженер Microsoft, утверждающий, что не участвовал в разработке Windows, поставил перед собой задачу разработать дистрибутив Linux, который будет наилучшим образом имитировать стиль и удобство использования Windows 11 и таким образом переманить пользователей Windows на Linux. AnduinOS название дистрибутива, основанного на Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin) и Gnome 48 (Bengaluru), в настоящее время очень популярно. На DistroWatch эта еще совсем молодая операционная система доминирует в текущих трендовых чартах.



AnduinOS последняя версия которой Build 1.3.2 вышла несколько дней назад, основана на Linux 6.14 и текущем рабочем столе Gnome последней версии 48.2, построенном на основе Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin), и визуально безошибочно узнаётся, что она основана на знаменитой операционной системе из Редмонда.

Для геймеров Linux желающих играть в свои любимые игры для Windows на бесплатной операционной системе, предусмотрены как новейший клиент Steam, включая API Proton, так и текущий бесплатный графический стек Mesa 3D 25.x, включая графический драйвер Radeon.

Изменения, внесенные разработчиком по сравнению с Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin), сравнительно минимальны, и тем не менее или возможно именно благодаря этому, этот "дистрибутив Windows" за очень короткое время покорил рейтинги трендов на DistroWatch. За последние 30 дней ни один другой дистрибутив не пользовался такой популярностью, как AnduinOS. За последние 6 или 12 месяцев только CachyOS превзошла новую звезду Linux.

Сам разработчик также весьма удивлен таким развитием событий и полагает, что успех обусловлен простотой его проекта.

В своей подробной истории AnduinOS разработчик также объясняет, почему у него нет никаких экономических или денежных интересов в этом проекте и почему он не принимает пожертвований, как это принято в подобных проектах с открытым исходным кодом. Создатель также обсуждает, почему он отказался от поддержки Snap в Ubuntu и вместо этого реализовал поддержку пакетов приложений Flatpak.

Пользователи желающие попробовать AnduinOS, могут загрузить и опробовать AnduinOS 1.3 с Linux 6.14 и Gnome 48 или AnduinOS 1.1 LTS с Linux 6.11 и Genome 46.