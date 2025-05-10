Команда разработчиков End of 10 предлагает вместо обновления до Windows 11, сразу перейти на Linux. Приведенные причины выходят за рамки чисто технических аспектов.

Важным моментом перехода является то, что не все устройства работающие под управлением Windows 10, подходят и для Windows 11. Поэтому с середины октября эти ПК и ноутбуки по сути станут мусором. И их не так уж и мало. По данным статистического сайта Canalys, прекращение поддержки Windows 10 может привести к тому, что 240 миллионов ПК по всему миру станут ненужными. Однако по мнению End of 10 при установке Linux эти устройства можно будет использовать в течение многих лет.

Помимо воздействия на окружающую среду, команда также утверждает, что гораздо дешевле перейти на Linux, чем покупать совершенно новый ноутбук или ПК. Кроме того, Linux не содержит рекламы или "шпионского ПО". Для поддержки заинтересованных пользователей ремонтные мастерские и аналогичные предприятия, которые могут помочь с переходом на Linux, можно найти прямо на сайте.