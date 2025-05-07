Microsoft, которой принадлежит платформа, подтвердила, что видеоприложение прекратило свою работу 5 мая.

Запущенный в 2003 году, Skype быстро стал популярным приложением для бесплатных интернет-звонков. В конце концов он привлек сотни миллионов пользователей по всему миру. В 2011 году Microsoft купила компанию за 8,5 млрд долларов и интегрировала ее во все свои сервисы, включая Windows и Xbox.

Однако Skype проиграл более новым платформам, таким как Google Meet, WhatsApp, Signal (который усилил функцию видеозвонков) и Microsoft Teams. Во время пандемии другие платформы, такие как Zoom, стали пользоваться большой популярностью. Однако Skype не смог угнаться за ним по производительности и комфорту пользователей. Microsoft постепенно переключила свое внимание на Teams, особенно для деловых и корпоративных коммуникаций.

До января 2026 года существующие пользователи Skype могут экспортировать данные, контакты, чаты и историю вызовов в Microsoft Teams или вручную создавать резервные копии через настройки Skype. Пользователи также могут входить в Teams, используя свои учетные данные Skype.

Если вы ищете альтернативу Skype, Microsoft рекомендует Teams, но есть и несколько других альтернатив:

Zoom остается ведущим выбором для собраний, занятий и вебинаров. Он прост в использовании и предлагает надежную бесплатную связь.

Google Meet также успешно конкурирует с ведущими видеоприложениями. Он интегрируется с Gmail и Calendar, что делает его удобным для личного и профессионального использования.

WhatsApp хорош для голосовых и видеозвонков с мобильных устройств, особенно для личного общения с друзьями и семьей.

Facebook Messenger предлагает бесплатные видеозвонки и демонстрацию экрана, что особенно популярно среди пользователей социальных сетей.

Discord и Slack предлагают голосовые и видеозвонки, особенно для внутреннего общения команд и использования в сообществе.