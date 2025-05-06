Первые экземпляры, купленные в розницу, были опубликованы на Reddit.

Цены в европейской рознице составляют около 9000-11 000 евро, включая НДС, что делает GeForce RTX 5090, которая в настоящее время доступна от 2679 евро, выгодной сделкой. Первые тесты проведенные с использованием бета-драйвера, демонстрируют производительность профессионального ускорителя ИИ.

В европейской рознице Proshop запрашивает цену в 10815 евро за Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell. В то время как первоначальные листинги в США начинаются с цены продажи в 8435 долларов до вычета налогов.

Ниже приведены наиболее важные официальные технические характеристики трех профессиональных видеокарт Blackwell с графическими процессорами GB202 в сравнении с GeForce RTX 5090.