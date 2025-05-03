Теперь для этого есть конкретная дата.

Как сообщает Rockstar через X, GTA 6 не выйдет в изначально запланированное время релиза - осень 2025 года. Теперь релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Таким образом в зависимости от интерпретации, перенос составит от 6 до 9 месяцев. Теперь у Rockstar есть больше времени, чтобы рассказать больше об игре. Пока что есть только трейлер GTA 6. В комментариях на X анонс встретили с недоверием. Некоторые подозревают, что это запоздалая первоапрельская шутка, другие - взлом аккаунта X. Однако следующее сообщение можно также найти на сайте Rockstar.

Отсрочка теоретически создает возможности подготовить GTA 6 для платформ, отличных от ранее анонсированных PS5 и Xbox Series X|S. Пока что никаких заявлений о ПК или Nintendo Switch 2 не было. В целом анонс кажется немного поспешным, поскольку на некоторых графиках на сайте Rockstar все еще написано "2025".