Благодаря NPU смена названия весьма вероятна.

Следующие настольные APU, которые как и их мобильные собратья, будут опираться на Zen 5, RDNA 3.5 и XDNA 2, позволят системным интеграторам и OEM-производителям использовать маркировку Copilot+ PC.

Можно предположить, что AMD также учтет возможности искусственного интеллекта, которые стали возможны благодаря нейронному процессору, так называемому NPU (Neural Processing Unit), с вычислительной мощностью более 55 TOPS, при новой номенклатуре для новых настольных APU.

В отличие от прямого предшественника серии Ryzen 8000G Phoenix, который использует до 8 процессорных ядер Zen 4, будущие настольные APU серии Ryzen (AI) 9000G Grogon Point, такие как Ryzen AI 3000 Strix Point, будут использовать до 4 процессорных ядер Zen 5 и 8 процессорных ядер Zen 5c.

В отличие от основных технических характеристик, названия моделей пока остаются лишь предположениями. Некоторые источники предполагают, что топовая модель будет называться Ryzen AI 9 9900G, другие говорят о Ryzen 7 9700G с традиционной номенклатурой, а третьи предполагают трехзначное название модели, как у мобильных APU.

Единственное, что в целом считается определенным, это то, что Grogon Point станет основой для новых настольных APU и таким образом будет предлагать в общей сложности до 12 процессорных ядер на базе Zen 5 и Zen 5c. Также установлена RDNA 3.5, а акцент на высокой производительности ИИ также очевиден благодаря NPU с XDNA 2.

Совсем недавно сообщалось, что новые настольные APU будут выпущены в четвертом квартале 2025 года и заменят Ryzen 8000G. Тогда же можно ожидать появления на рынке настольных ПК первых ПК Copilot+ от AMD.