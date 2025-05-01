"ЕС необходимо срочно провести реальную проверку своей стратегии в отношении индустрии микрочипов", - заявила Европейская счетная палата. Недостаточные суммы инвестиций и существенные недостатки местоположения делают эти цели несбыточной мечтой.

В ходе глобализации Европа потеряла значительную долю производства микросхем в пользу Азии и, подобно американцам с законом о чипах, она хотела вернуть производство в Европу, чтобы стать более независимой от Азиатского региона. Глобальные потрясения заставили переосмыслить ситуацию, и появились инвестиционные фонды, но амбициозные цели вероятно не будут достигнуты.

Согласно отчету Европейской счетной палаты предоставленные 86 млрд евро, из которых 4,5 млрд евро поступят от ЕС, вряд ли окажут существенное влияние. Цель - обеспечить к 2030 году около 20 процентов мирового спроса на чипы, производя их в Европе, - не может быть достигнута таким образом.

"ЕС необходимо срочно провести реальную проверку своей стратегии в отношении индустрии микрочипов", - заявила Аннеми Туртельбум член Европейской счетной палаты, ответственная за отчет. "Отрасль развивается быстрыми темпами, и существует интенсивная геополитическая конкуренция. В настоящее время мы значительно отстаем от наших целей. Цель в 20 процентов очень амбициозна - чтобы ее достичь, нам придется примерно в четыре раза увеличить наши производственные мощности к 2030 году. Таких темпов в настоящее время не наблюдается ни в одном секторе. Европа должна конкурировать и Комиссия ЕС должна пересмотреть свою долгосрочную стратегию, чтобы отразить реальность на местах".

Одной из проблем является объем инвестиций, который ничтожно мал по сравнению с тем, что вкладывает в отрасль частный сектор. За 3 года в полупроводниковую промышленность было инвестировано 405 млрд евро. Справедливости ради, 53 миллиарда долларов кажутся столь же ничтожными, а президент Трамп назвал пакет мер стимулирования экономики эпохи Байдена "ужасной вещью". Но есть и другие проблемы.

Intel пришлось приостановить свои инвестиции в Магдебурге, финансирование которых уже было обещано, поскольку компания находится в кризисе. Прежде всего в компании хотят уволить 25 000 сотрудников.

Общей проблемой в Европе являются также высокие затраты на энергоносители. По мнению аудиторов, на конкурентоспособность ЕС в этой области и на успешную реализацию закона о чипах, влияют и несколько других ключевых факторов. К ним относятся зависимость от импорта сырья, высокие затраты на энергоносители, экологические проблемы, геополитическая напряженность и экспортный контроль, а также нехватка квалифицированных рабочих. Кроме того индустрия производства микрочипов в ЕС состоит из нескольких крупных компаний, проекты которых часто требуют больших денег, что приводит к концентрации ресурсов. Таким образом отмена, задержка или провал одного проекта может иметь существенные последствия для всей отрасли.