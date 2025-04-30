Согласно отчету из Китая, ситуация становится более конкретной в отношении презентации и старта продаж Radeon RX 9060 XT с 16 и возможно, 8 ГБ памяти.

AMD выступит с программной речью на выставке Computex в Тайване 21 мая, что уже было официально подтверждено компанией. По данным Benchlife в этот день AMD представит Radeon RX 9060 XT. В частности китайское СМИ говорит о старте продаж, но в последующем предложении добавляет, что видеокарты могут быть недоступны до июня 2025 года. Это также соответствует предыдущей информации о выпуске GPU.

Однако это официально не подтвержденная информация, а всего лишь слухи. Также неясно пойдет ли AMD по тому же пути, что и Nvidia с RTX 5060 Ti, и предложит ли Radeon RX 9060 XT с конфигурациями памяти 16 и 8 ГБ. Довольно ненадежный источник утечек Moore's Law is Dead недавно сообщил, что AMD отказалась от 8 ГБ. AMD также может использовать ту же стратегию, что и ее конкуренты, и вывести на первый план только модель на 16 ГБ, в то время как модель Radeon RX 9060 XT на 8 ГБ будет более или менее "скрыта".

Что касается спецификаций графического процессора, то слухи в основном точны. Сообщается, что Radeon RX 9060 XT имеет 2048 FP32 ALU, а память подключена по 128 бит шине и имеет скорость 20 ГТ/с. Пропускная способность составит 320 ГБ/с. Турбочастота должна достигать 3,3 ГГц.