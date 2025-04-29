Это должно стать возможным благодаря 3-гигабайтным модулям.

Nvidia уже делала подобное с предыдущим поколением видеокарт RTX 4000, которые были выпущены в январе 2024 года - более чем через год после первоначального старта продаж графических процессоров Ada Lovelace. Помимо RTX 4080 Super и RTX 4070 Super, также была выпущена RTX 4070 Ti Super. Однако в случае упомянутых видеокарт (за исключением RTX 4070 Ti Super) Nvidia не производила никаких обновлений памяти. Она осталась на уровне 12 ГБ для RTX 4070 Super и 16 ГБ для RTX 4080 Super.

Если RTX 5080 Super и RTX 5070 Super действительно будут выпущены, возникает вопрос, когда они будут представлены. Как и в случае с презентацией поколения Blackwell хорошим вариантом было бы мероприятие CES сразу после Нового года. Это означает, что заинтересованные стороны могут надеяться на обновление памяти для RTX 5070 и RTX 5080 уже в начале 2026 года.