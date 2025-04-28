Функция Recall делает снимки вашего активного экрана, и когда вы начинаете поиск, она анализирует эти снимки и помогает вам найти - или вспомнить - все, что вы видели ранее.

Microsoft постоянно прилагает усилия для уменьшения страхов в отношении конфиденциальности и безопасности с помощью серии обновлений Recall. Microsoft повторила, что информация собранная инструментом Recall, не покидает компьютер пользователя и не может быть доступна Microsoft. Однако эта гарантия не может убедить всех пользователей. Более того были сообщения о том, что приложения для мониторинга снимков экрана нарушают конфиденциальность. Позже Microsoft добавила, что она "реализовала обширные меры безопасности, такие как вход в Windows Hello, шифрование данных и изоляция в Recall, чтобы помочь сохранить ваши данные в целости и сохранности". Компания также указывает, что у пользователей есть различные варианты использования функции Recall. Пользователи могут полностью отказаться от нее или удалить функцию со своего компьютера.

Еще одна связанная функция добавленная в Windows, - это улучшенный инструмент поиска с помощью искусственного интеллекта. Благодаря улучшениям в поиске пользователям не нужно запоминать точное имя файла или слова. Вы можете просто описать, что вы помните об изображениях, документах или настройках, и улучшенный поиск Windows проанализирует ваши файлы и данные, чтобы найти то, что вы ищете. Например, при поиске изображения вы можете описать, что было на изображении, или период, в который была сделана фотография. Или при поиске документа или отчета, вы можете объяснить, о чем отчет, даже если вы не помните имя, под которым он был сохранен.

Microsoft заявила, что эти дополнения являются частью предварительного обновления для Insiders и будут постепенно развертываться на всех ПК Copilot+ в ближайшие месяцы.