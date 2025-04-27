При этом компания признает наличие проблемы.

Во вторник один из пользователей опубликовал на форуме Quasar Zone фотографию своей видеокарты Gigabyte Geforce RTX 5080 Aorus Master ICE, из которой вытекло большое количество термопасты. Согласно этой информации проблемная видеокарта была приобретена всего месяц назад и использовалась по 2 часа в World of Warcraft каждый день. Кроме того она по-видимому был установлена вертикально.

Компания Gigabyte уже узнала об этом инциденте и отреагировала заявлением. Соответственно, работа затронутой модели была заранее протестирована во всех способах установки и никаких проблем не обнаружено. Gigabyte не ожидает никаких проблем из-за протечки термопасты - напротив она рассматривает это как просто косметический дефект. На самом деле термопаста обычно не проводит ток и поэтому безвредна для компонентов на печатной плате. Однако если во время работы паста переместится дальше и, например проникнет в слот PCI-E, это может стать проблемой, если контакт там загрязнится.

По крайней мере Gigabyte исключает возможность более длительных перемещений - компания указывает на то, что термопаста имеет высокую температуру плавления - 150 °C. Однако по мере увеличения расстояния от чипов температура падает. Если паста действительно сместилась во время работы, процесс скорее всего замедлится.

При этом утечка термопасты по всей видимости затронула только первую партию видеокарт Radeon RX 9000 и Geforce RTX 5000. По данным Gigabyte термопаста наносится механическим способом, что позволяет всегда поддерживать одинаковую дозировку. Видимо на начальном этапе производства возникла проблема и было использовано слишком много термопасты.