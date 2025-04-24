Выпуск Radeon RX 9060 XT с 16 и 8 ГБ памяти запланирован на 18 мая, а выпуск Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ памяти запланирован на четвертый квартал 2025 года.

Radeon RX 9060 XT поступит в продажу немного раньше, чем ожидалось ранее, поскольку изначально планировалось, что релиз состоится в июне.

Никаких принципиально новых сведений о самой карте, выходящих за рамки того, что уже было известно, нет. Однако недавние тесты Geforce RTX 5060 Ti с 16 и 8 ГБ памяти ясно показали, что карты объемом 8 ГБ вряд ли перспективны и имеют очень узкий рабочий диапазон - в первую очередь в сегменте киберспорта. AMD Radeon RX 9060 XT имеет меньшую пропускную способность памяти (320 ГБ/с), чем модели Blackwell (448 ГБ/с) из-за GDDR 6 на 128-битной шине.

Взамен цена могла бы быть немного дешевле. Предполагается, что рекомендуемая розничная цена составит от 300 до 400 долларов, хотя в настоящее время таможенные проблемы создают большую неопределенность в таких оценках.

Между тем похоже нам придется дольше ждать Radeon RX 9070 GRE, которая вероятно будет оснащена 12 ГБ памяти. Теперь ее выпуск запланирован не ранее четвертого квартала 2025 года, и в любом случае она вряд ли станет реальным вариантом для энтузиастов-геймеров. Если технические данные распространяемые слухами верны, то она как и последняя GRE, будет не достаточно производительна из-за довольно узкого интерфейса памяти, и даже 12 ГБ памяти сегодня вряд ли можно считать перспективным решением. Однако в последнее время было неясно, будет ли GRE продаваться только в Китае или также по всему миру.