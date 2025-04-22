В связи с прекращением выпуска бесплатных обновлений осенью 2025 года.

Windows 10 по-прежнему широко используется, несмотря на окончание ее поддержки 14 октября 2025 года и сохранение возможности бесплатного обновления до Windows 11. Поскольку дата истечения срока действия постепенно приближается, Федеральное управление по информационной безопасности (BSI) сочло необходимым рекомендовать обновление или смену операционной системы.

Поскольку после указанной даты Windows 10 больше не будет получать бесплатные обновления или обновления безопасности против уязвимостей, BSI рекомендует всем, кто все еще использует старую операционную систему, своевременно обновиться или перейти на другую операционную систему. В заявлении говорится, что последней может быть Windows 11, macOS или операционная система на базе Linux.

Продолжение использования Windows 10 после окончания периода поддержки "создает серьезные риски для безопасности", поэтому пользователям следует в течение следующих шести месяцев перейти на операционную систему, "для которой будут по-прежнему предоставляться полные обновления безопасности". Кроме того BSI рекомендует выполнять резервное копирование данных перед обновлением или переходом на новую операционную систему, чтобы предотвратить возможную потерю данных.