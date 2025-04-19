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Niko4123
Пользователь Reddit нашел подсказки о ремастере Olivion на сайте Bethesda
Для этого он воспользовался инструментами разработчика.

Пользователь Reddit Such-Ad5976 просмотрел исходный код сайта Bethesda и по его собственным словам, наткнулся на сайт с URL-адресом: "https://elderscrolls.bethesda.net/en/oblivion-remastered" в настройках Google Tag Manager. Этот сайт почти наверняка станет сайтом Bethesda, посвященным ремастеру Oblivion. В настоящее время ссылка не ведет по нужному адресу, в конце концов, ремастер еще не является официальным и вероятно выйдет на следующей неделе.

Such-Ad5976 также утверждает, что он проверил контейнер Google Tag Manager с помощью Wayback Machine на archive.org. Соответственно ссылка на Oblivion еще не существовала 10 апреля. Из этого пользователь делает вывод, что она должно быть была добавлена недавно. Эти ссылки на теги Google обычно должны появляться незадолго до запуска игры, поскольку веб-сайты используют их для отправки данных в Google и его сервисы.

Как известно, несколько дней назад в сеть просочилось несколько изображений и внутриигровых скриншотов The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Другой пользователь Reddit под ником JamesIV4 потрудился осветлить сильно затемненные скриншоты. JamesIV4 сделал коллекцию отредактированных скриншотов, доступных в сабреддите "ElderScrolls".

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#bethesda #olivion
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