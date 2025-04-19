Новый графический драйвер Geforce версии 576.02 неисправен и содержит ошибку, из-за которой температура считывается неправильно, а другие параметры, такие как тактовая частота и напряжение, настраиваются неправильно.

Как сообщает на форуме Guru3D разработчик MSI Afterburner Алексей Николайчук, на данный момент решить проблему можно только перезапуском системы или использованием более старой версии драйвера.

Удаление или переустановка программного обеспечения для мониторинга температуры не имеет никакого отношения к этой ошибке драйвера, это бессмысленно и ничего не исправляет.

"Полная перезагрузка ПК после спящего режима или быстрого запуска является решающим фактором и единственным решением." - Алексей Николайчук.

Сама проблема обычно возникает, когда система выходит из режима энергосбережения. В таких случаях API зависает, что может привести к слишком высоким тактовым частотам и значениям напряжения, поскольку их больше невозможно отрегулировать в соответствии с температурами графического процессора. Поскольку на данный момент невозможно оценить последствия, пока Nvidia не выступит с заявлением, совет: держитесь подальше от нового драйвера Geforce. Скоро должен быть выпущен драйвер для исправления ошибок.

В последние месяцы графические драйверы Geforce подверглись серьезной критике из-за многочисленных ошибок, поэтому неудивительно, что практически за каждым релизом следует драйвер с исправлением ошибок, что стало практически обязательным. Последние релизы постоянно сопровождались черными экранами, проблемами с производительностью, сбоями и нестабильностью.