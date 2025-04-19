Таким образом компания упразднит текущий сокет LGA-1851 и его чипсеты всего через одно поколение.

Когда на раннем этапе стало ясно, что Core Ultra 300 (Panther Lake) будет предназначен исключительно для мобильного сегмента, все еще оставалась надежда, что запланированный на следующий год выпуск Core Ultra 400 (Nova Lake) все еще можно будет запланировать для текущего сокета LGA-1851. Надежда хотя бы на модернизацию платформы теперь была разбита первыми товаросопроводительными документами.

Как минимум с начала марта производитель поставляет тестовое оборудование для будущих сокетов Nova Lake-S (NVL-S) и LGA-1954 (LGA1954).

Это означает, что текущее поколение Core Ultra 200 (Arrow Lake-S) и последующее мини-обновление, которое помимо большей производительности ИИ благодаря более быстрому NPU вероятно получит всего на несколько МГц больше, останутся единственным поколением ЦП на сокете LGA-1851.

С момента появления гибридных архитектур с ядрами P и E в процессорах Core i-12000 (Alder Lake) в 2021 году компания Intel все активнее придерживается стратегии оптимизации определенных архитектур ЦП исключительно для повышения эффективности и следовательно для мобильных устройств. Arrow Lake, Arrow Lake Refresh и Nova Lake будут доступны как "S-Series", оптимизированные для настольных компьютеров, "H(X)-Series" - специально для ноутбуков и "U-Series" разработанная для особо легких ультрамобильных устройств.

В то время как Core Ultra 200 (Arrow Lake), как и Core Ultra 200V (Lunar Lake), будет использовать как новые P-ядра (Lion Cov»), так и новые E-ядра (Skymont), Core Ultra 400 (Nova Lake) снова представит новые производительные и эффективные ядра с новыми кодовыми названиями "Panther Cove" и "Arctic Wolf". Ожидается, что новые настольные процессоры будут иметь до 16 P-ядер, 32 E-ядер и 4 ядра LPE.



