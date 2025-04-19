Особенно большое количество голосов поступает из Германии.

В последние годы активно обсуждаются вопросы о том, кому на самом деле принадлежат игры и что происходит со старыми играми ориентированными на онлайн-пространство. Важным фактором стало закрытие игровых серверов гоночной игры The Crew от Ubisoft, из-за чего в игру стало практически невозможно играть. Любой кто приобрел игру, больше не мог ею пользоваться, даже в ограниченной офлайн-версии. Одним из результатов этого обсуждения стала официально поданная в ЕС петиция, цель которой - привлечь внимание к этой проблеме и юридически обязать издателей поддерживать игры в актуальном состоянии в долгосрочной перспективе.

Инициатива "Остановим уничтожение видеоигр" была запущена 31 июля 2024 года. Цель - собрать миллион подписей в течение года и передать вопрос непосредственно в европравительство. Хотя это пока не повлечет за собой прямых юридических последствий, это по крайней мере станет большим шагом в данном направлении. За почти восемь с половиной месяцев с момента запуска было собрано более 430 000 подписей. По данным официального сайта, более 96 000 из них - геймеры из Германии.

Германия также является одной из крупнейших и самых густонаселенных стран Европы, но это число все равно впечатляет в пропорциях. Более 50 000 подписей поступило из Польши, более 47 000 - из Франции. Также заметно представлены некоторые "меньшие" страны, такие как Бельгия (более 13 500 подписей), Швеция (около 20 000) и Дания (около 12 000). Однако учитывая текущую ситуацию сомнительно, что необходимое количество голосов будет собрано к концу июля.