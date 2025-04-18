Любой, кто хочет использовать сторонние или несертифицированные жесткие диски, должен будет смириться с ограничениями.

Компания сделала первый шаг в этом направлении, выпустив свои первые жесткие диски собственного производства в 2021 году. На некоторые модели Synology NAS были наложены ограничения прошивки. При использовании жестких дисков, которые не поставляются напрямую компанией Synology или, по крайней мере, не сертифицированы компанией Synology, теперь должно отображаться предупреждение о том, что диск не поддерживается. Это существенно ограничивает выбор, доступный профессиональным пользователям.

Ранее отображались сообщения о предполагаемом состоянии работоспособности, которые по сути являются незаменимыми для жестких дисков. Тот факт, что вместо этого отображается предупреждение, призван сделать такие диски непригодными для использования. Любой, кто использует или хочет использовать систему NAS от Synology, должен в определенной степени полагаться на Synology или производителей, одобренных компанией, при выборе жестких дисков. По данным Hardwareluxx, на жестких дисках сторонних производителей также отключены некоторые функции, такие как дедупликация на уровне тома, анализ срока службы и автоматическое обновление прошивки.