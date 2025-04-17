Она отличается небольшими размерами и классическим 8-контактным разъемом PCIe.

Видеокарта имеет компактные размеры всего 182 × 69 × 36 мм (Д×Ш×В) и в дополнение к классическому 8-контактному разъему PCIe, рассчитана на заводской разгон.

Хотя официальные технические характеристики пока не раскрывают тактовые частоты, TGP (общая графическая мощность) заявлена на уровне 145 Вт. Вывод изображения осуществляется через 2 × DisplayPort 2.1b, а также 1 × DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1b. Для работы видеокарты рекомендуется использовать блок питания с номинальной мощностью от 450 Вт. Остальные данные полностью соответствуют спецификациям Nvidia:

GB206-250

3840 шейдерных блоков

8 ГБ графической памяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с

128-битный интерфейс памяти

PCIe 5.0 ×8

Дополнительную информацию о Gigabyte Geforce RTX 5060 OC Low Profile можно найти на официальной странице продукта видеокарты.



