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Niko4123
Бывший президент Playstation отметил потерю индивидуальности у Switch 2
Несколько дней назад Шухей Ёсида был гостем подкаста YouTube-канала Easy Allies, где он в течение 40 минут обсуждал свои взгляды на Nintendo Switch 2.

Для Шухея Ёсиды Switch 2 не представляет собой ничего особенного, поскольку он не предлагает никаких новых возможностей и представляет собой улучшенную версию Switch лишь на аппаратном уровне. "И поскольку это улучшенная версия Switch, основная идея всей Switch 2 заключается в следующем: "Мы сделали все лучше". "И это то, что другие компании всегда делали", - заявил Шухей Ёсида в подкасте.

Представленные сторонние игры, такие как Cyberpunk 2077 или Elden Ring, также не смогли завоевать симпатии бывшего босса PlayStation. В конце концов эти игры уже известны по другим, более старым поколениям консолей, даже если они популярны. Тем не менее он признал наличие собственных игр Nintendo, которые могут использовать периферийные устройства камеры и управление мышью, но объяснил, что это не было целью Nintendo при создании Switch 2, а скорее то, что Switch должна быть просто лучше.

Также интересным является заявление Шухея Ёсиды о том, что он лично немного разочарован тем, что Nintendo Switch 2 пользуется популярностью. Таким образом Шухею Ёсиде остается лишь осознавать, что Nintendo не проложила новый путь с Switch 2 с точки зрения функций, а просто установила более мощное оборудование.

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#switch 2
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