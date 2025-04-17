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Niko4123
Журналисты из Golem называют требования для Windows 11 "фиктивными"
Поскольку многие из них можно обойти.

С выпуском Windows 11 компания Microsoft повысила системные требования. За прошедшие с тех пор годы эти требования время от времени подвергались незначительным корректировкам, например в ходе обновления 24H2. Однако, как теперь сообщает Golem, эти критерии исключения не всегда соответствуют действительности - скорее они отчасти являются "мошенничеством", поскольку некоторые системные требования Windows 11 можно легко обойти. Официально заявлены следующие минимальные требования для Windows 11:

Процессор: 1 ГГц или выше, не менее 2 ядер, совместимый с 64-разрядным ЦП

Память: 4 ГБ ОЗУ

Место для хранения: не менее 64 ГБ

Прошивка системы: UEFI с включенной функцией Secure Boot

TPM: доверенный платформенный модуль (TPM) версии 2.0

Видеокарта: совместимая с DirectX 12 и драйвером WDDM 2.0

Экран: Диагональ не менее 9 дюймов с разрешением HD (720p)

Подключение к Интернету: Требуется для установки

Учетная запись Microsoft: обязательна для Windows 11 Home Edition

Когда в игру вступает ПК с возможностями искусственного интеллекта, требования ужесточаются еще больше. Microsoft требует для "Copilot+" NPU с производительностью не менее 40 TOPS.

Чтобы помочь пользователям отслеживать обновления, Microsoft опубликовала список совместимого оборудования. Например процессоры Intel до восьмого поколения Core i больше не поддерживаются Windows 11 - попытки установки прерываются сообщением об ошибке. Golem называет это ограничение "технически совершенно необоснованным": пользователи, которые уже используют Windows 10 для 64-битного оборудования, могут легко обновиться до Windows 11. По иронии судьбы сама Microsoft интегрировала соответствующий процесс. 

Остальные требования, такие как набор инструкций SSE 4.2 в процессорах или видеокарта с поддержкой DirectX 12, должны удовлетворять большинству компьютеров. Однако сайт Golem считает требование TPM 2.0 гораздо более бессмысленным. Хотя компьютеры без модуля не могут быть обновлены до официальной версии Windows 11, журналистам удалось установить облегченный ISO-образ "Tiny11" в ходе собственных тестов - даже на 15-летних системах, что делает требование TPM "фиктивным" до абсурда.

Golem приходит к критическому выводу: официальные системные требования для Windows 11 "очевидно направлены на стимулирование продаж оборудования для производителей компьютеров". Об этом свидетельствуют различные частично официальные способы установки операционной системы на старые ПК. Поэтому пользователям следует задуматься, нужны ли вообще "совершенно ненужные расходы на новое оборудование", если переход на Windows 11 придется осуществить ввиду приближающегося окончания поддержки Windows 10.

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#windows 11
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