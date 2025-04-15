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Niko4123
На Mindfactory Radeon RX 9070 XT является лидером 15-й календарной недели
AMD лидирует по продажам и доходам от графических процессоров. Однако объемы продаж Mindfactory остаются низкими.

Доминирование AMD по продажам в этом году остается неизменным, однако самой популярной видеокартой в магазине Mindfactory является новая модель, а именно Radeon RX 9070 XT, причем с большим отрывом по сравнению с моделью, занявшей второе место. Однако показатели продаж Mindfactory практически не улучшились с момента объявления о банкротстве и по-прежнему далеки от тех, которых ритейлер смог достичь в начале года.

На 15-й неделе Mindfactory продал 315 единиц Radeon RX 9070 XT, за ней следует RX 7800 XT с объемом в 80 единиц. Далее следует самая дорогая видеокарта в этом сегменте - Geforce RTX 5090, продано 75 единиц. В целом AMD доминирует в статистике Mindfactory. Видеокарт с чипами AMD было продано более чем в два раза больше, чем с чипами Nvidia. Соотношение составляет 540 к 230 проданным видеокартам в пользу AMD.

Из-за традиционно более высокой средней цены графических процессоров Nvidia компании AMD всегда было сложно удерживать лидерство по выручке от продаж. Этого показателя вновь удалось достичь на 15-й календарной неделе, когда выручка от продаж продукции Nvidia  составила 51 процент. Интересно отметить, что клиенты Mindfactory не были обеспокоены все еще высокой ценой RX 9070 XT, а приняли ее как всесторонне успешный продукт.

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#amd #radeon #rx 9070 xt #mindfactory
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