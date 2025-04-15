Пользователь сообщает о расплавленном кабеле, несмотря на блок питания ATX 3.1 и правильное подключение к Seasonic GX-750.

Инцидент произошел во время обычной эксплуатации, когда пользователь внезапно почувствовал сильный запах горелого пластика. Причина была обнаружена только при замене блока питания: часть кабеля питания явно расплавилась, в то время как сама вилка 12 В 2×6 осталась внешне неповрежденной. В отличие от предыдущих сообщений о повреждениях, на этот раз не было никаких признаков механической проблемы, такой как ослабленная заглушка - распространенная причина подобных повреждений в прошлом.

Указанная комбинация RTX 5070 и Seasonic GX-750 фактически соответствует текущим спецификациям стандарта 12 В 2×6. Новый разъем, представляющий собой переработанную версию спорного разъема 12VHPWR, призван обеспечить большую безопасность за счет механических усовершенствований и более четких рекомендаций по проектированию. Тот факт, что такой инцидент все же произошел, вызывает дополнительные вопросы, особенно с учетом того, что подобные инциденты также вызывали недовольство со старыми картами RTX 40, такими как RTX 4090.

Некоторые пользователи X отметили, что в данном случае один из контактов разъема питания был отодвинут назад, что могло вызвать проблемы с распределением питания.

Пока еще предстоит выяснить, является ли этот случай индивидуальной проблемой, производственным дефектом или системным риском. В своих публичных сообщениях относительно серии RTX 40 компания Nvidia заявила, что подавляющее большинство повреждений было вызвано ошибками при установке, например неправильно подключенными разъемами.