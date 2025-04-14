Стартап хочет произвести революцию в охлаждении чипов в центрах обработки данных, используя квантово-механический эффект. Для стимуляции передачи энергии используется лазер.

Компьютерные чипы обычно поддерживаются при определенной температуре с помощью воздушного или водяного охлаждения. В то же время существуют и другие более сложные варианты - например азотное охлаждение для экспериментов по OC. Американский стартап Maxwell Labs планирует вскоре предложить еще одну альтернативу, уделив особое внимание использованию центров обработки данных. Там порой очень сложные системы охлаждения приводят к высокому потреблению энергии.

Ожидается, что экономия станет возможной благодаря новому подходу, основанному на квантово-механических исследованиях: при наличии подходящего материала - высокочистого полупроводника на основе арсенида галлия по-видимому можно построить систему охлаждения с помощью лазера. Maxwell Labs пока не обнародовала точные подробности процесса, но по-видимому подход основан на финансируемом ЕС исследовании. Еще в 2012 году в Копенгагене была продемонстрирована установка, в которой лазер стимулирует резонанс между полупроводником и зеркалом. Это позволяет резко охлаждать части полупроводника - от комнатной температуры до -269 °C.

Вполне вероятно, что локальное резкое охлаждение может помочь охладить компьютерные чипы, поскольку перегрев в этих точках на протяжении многих лет становится все более серьезной проблемой. В то же время Maxwell Labs утверждает, что энергоэффективность также выше, чем у других систем охлаждения. Компания якобы хочет преобразовывать транспортируемую тепловую энергию в свет, а затем обратно в электричество. Однако по сравнению с предыдущими подходами к использованию отходящего тепла центров обработки данных, например для нагрева воды, это кажется очень сложным.

Пока неясно, сможет ли рекламируемый подход к лазерному охлаждению привести к созданию не только функциональной, но и экономически эффективной конструкции. В конце концов обычные воздушные и водяные охладители - это недорогие изделия массового производства, чего нельзя сказать о полупроводниках на основе арсенида галлия и лазерах. Поэтому еще предстоит выяснить, в какой степени концепция Maxwell Labs окажется работоспособной. Вероятно пройдет некоторое время, прежде чем можно будет увидеть первые результаты: пока что новый подход по-видимому только имитируется. Первый прототип планируется изготовить к осени.