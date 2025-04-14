Некоторые из перечисленных моделей очень дорогие.

Если верить текущим слухам, то на следующей неделе Nvidia наконец официально представит следующую видеокарту RTX 50 - Geforce RTX 5060 Ti. И это еще не все: выход на рынок также должен состояться на следующей неделе.

Слухи о скором релизе подтверждаются первыми объявлениями у европейских ритейлеров, которые обнаружил известный инсайдер @momomo_us. Скриншоты с двух страниц магазина демонстрируют в общей сложности восемь видеокарт на базе Geforce RTX 5060 Ti - шесть моделей от Zotac и две модели от Asus. Однако указанные цены высоки.

Самая дешевая из перечисленных моделей представлена у Asus - RTX 5060 Ti Dual с 8 ГБ памяти предлагается примерно за 587 евро. TUF на 16 ГБ стоит уже 735 евро. Немногим лучше обстоят дела и у Zotac: самая дешевая карта, которую они продают, - Twin Edge на 8 ГБ - стоит чуть менее 635 евро. Далее следует соответствующая модель OC по цене 682 евро. Однако соответствующие варианты с 16 ГБ памяти предлагаются за 694 евро и 749 евро. В магазине также представлена модель AMP по цене 721 и 789 евро (в зависимости от объема памяти).

В то же время завышенные цены не редкость в ранних предложениях в интернет-магазинах.