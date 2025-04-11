На этот раз речь идет о том, как в игре создаются острова.

В Anno 117 дела идут гладко. Строительная игра от Ubisoft Mainz должна выйти в этом году, спустя более чем шесть лет после последней игры Anno, Anno 1800. После того, как уже было представлено строительство дорог и зданий, а также мореплавание, теперь основное внимание уделяется дизайну островов.

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В новом блоге подробно рассказывается о том, как создаются острова, а также об изменениях по сравнению с предыдущей игрой Anno 1800. Все начинается с процедурного текстурирования. Уже в Anno 1800 ландшафт острова генерировался процедурно, но текстурирование островов, т. е. добавление к ландшафту таких материалов, как трава, камни, песок и т. д., выполнялось вручную, а разрешение было низким - 128 × 128 пикселей. Разрешение было увеличено в четыре раза до 512 × 512 пикселей, чтобы иметь возможность накладывать текстуры "с гораздо большим контролем и большей детализацией".

В настоящее время также используются так называемые "сплат-карты", которые создаются вместе с рельефом местности и используют алгоритмы, имитирующие такие аспекты природы, "как эрозия, термическое выветривание, осаждение, износ рельефа и многое другое". Помимо процедурного текстурирования также используется отображение смещения. Это придает поверхности трехмерного объекта более высокий уровень детализации и таким образом, позволяет добиться более реалистичного представления. Текстуры не только ложатся на рельеф, но и меняют форму и качество графики - без использования 3D-ресурсов.

Третий вариант создания более реалистичных и естественных островов касается крутизны рельефа, то есть склона, на котором можно возводить здания. В то время как в Anno 1800 максимальный угол наклона рельефа составлял 12 процентов, что разработчики считали ограничением при проектировании островов, тесное сотрудничество между различными отделами компании теперь удвоило максимальный уклон застраиваемого рельефа - до 24 процентов.

Остальная часть блога будет посвящена основам создания острова, концепциям, графическому дизайну, доработке и многому другому. Ubisoft планирует показать первый игровой процесс Anno 117 в мае, а до этого 15 апреля состоится новая прямая трансляция от разработчиков.