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Niko4123
Geforce RTX 5060 Ti поступит в продажу в середине апреля в версиях с 16 и 8 ГБ памяти GDDR7
Выход видеокарты Geforce RTX 5060 Ti запланирован на этот месяц в двух вариантах по цене от 379 долларов, что делает ее значительно дешевле, чем Geforce RTX 4060 Ti, выпущенная в начале лета 2023 года.

Ожидается, что видеокарта Geforce RTX 5060 Ti будет представлена в ближайшее время и поступит в продажу в середине апреля в двух версиях с 16 и 8 ГБ графической памяти GDDR7. Теперь ходят слухи, что две видеокарты Blackwell выйдут одновременно 16 апреля, и что большая из двух версий будет значительно дешевле своей прямой предшественницы.

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Как теперь сообщает китайский сайт ITHome со ссылкой на предприятия по производству, Geforce RTX 5060 Ti с 8 ГБ будет предлагаться за 379 долларов до вычета налогов, тогда как Geforce RTX 5060 Ti с 16 ГБ поступит в продажу за 429 долларов. Таким образом цена на прямую наследницу Geforce RTX 4060 Ti будет на 20–70 долларов ниже. Когда Geforce RTX 4060 Ti  поступил в продажу в конце лета 2023 года, его стоимость составляла ровно 399 и 499 долларов.

Никаких секретов относительно технических характеристик двух видеокарт Geforce RTX 5060 Ti и Geforce RTX 5060 больше нет, неизвестными остаются лишь тактовые частоты младшей модели.

*Неофициальные данные

Видеокарта будет доступна в моделях как с 2× 8-контактными разъемами PCIe, так и с 1× 12VHPWR 2-го поколения (12V-2×6) и при мощности 180 Вт будет потреблять ровно на 15 Вт больше, чем ее непосредственная предшественница Geforce RTX 4060 Ti.

После презентации двух Geforce RTX 5060 Ti, ожидаемой 16 апреля, и ожидаемого старта продаж Geforce RTX 5060 в мае, планируется также появление малогабаритной Geforce RTX 5050 в качестве решения начального уровня поколения Blackwell.

#nvidia #geforce #rtx 5060 ti
3
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